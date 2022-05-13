На Брестчине стартует комплекс профилактических мероприятий «Безопасный мотосезон!»

На территории Брестской области стартует комплекс профилактических мероприятий «Безопасный мотосезон!»

Сейчас, в период теплой погоды начинается активное движение мотоциклов, байков, скутеров и мопедов. Увы, это одновременно и то время, когда усугубляется обстановка с дорожно-транспортным травматизмом владельцев «железных коней».

С целью пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, своевременного предупреждения ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств с 13 по 31 мая проводится комплекс профилактических мероприятий «Безопасный мотосезон!».

В этот период инспекторы ГАИ уделят повышенное внимание водителям мототранспорта. Будут проведены мероприятия среди представителей мотосообществ, объединений и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.

Запланированы отработки мест проведения массовых мероприятий и мест отдыха, особенно в вечернее и ночное время. Правоохранители будут пресекать нарушения ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявлять незарегистрированный в установленном порядке мототранспорт. Будет использоваться негласный и смешанный контроль за дорожным движением. Также инспекторы ГАИ дадут разъяснения о порядке получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, о правилах безопасного поведения на дороге и ответственности за нарушения ПДД.

Мотоцикл — транспорт, привлекающий, в первую очередь, мощностью и скоростью. Однако в неумелых руках этот транспорт может превратиться в самый опасный. Поэтому, став мотоциклистом, водитель добровольно принимает на себя обязанности безукоризненно соблюдать Правила дорожного движения. Ведь любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией.

Справочно: с начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 8 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 2 человека погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей мототранспорта произошло 6 ДТП, в которых 2 человека погибли, 5 – травмированы.

Чтобы избежать неприятностей на дороге, прежде всего нужно хорошо освоить навыки вождения в разных ситуациях и дорожных условиях, а также быть предельно внимательными. Практика показывает, что любое столкновение для мотолюбителей чревато серьезными последствиями. Иногда к плачевному исходу приводит секундная потеря бдительности. В итоге байкер не справляется с управлением и происходит ДТП. И если для автомобилиста те же обстоятельства завершаются отправкой в автосервис, то мотоциклист нередко оказывается в больнице.