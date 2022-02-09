На Брестчине стартуют республиканские соревнования по многоборью спасателей

С 9 по 11 февраля на территории Бреста и Брестского района пройдут масштабные республиканские соревнования по многоборью среди спасателей.

В течение нескольких дней спасатели со всей страны поборются за звание лучших в чемпионате Республики Беларусь по многоборью «Поисково-спасательные работы». В турнире участвуют девять команд. За три дня им предстоит пройти около 60 км и преодолеть 38 этапов. Все задания непосредственно связаны с решением профессиональных задач работников МЧС. Проходить испытания придется даже ночью. Ни одна из команд не знает, с какими препятствиями предстоит столкнуться за эти соревновательные дни. Координаты и задание каждого последующего этапа участники узнают только после отработки предыдущего.

Сильнейшую команду соревнований определит компетентная судейская коллегия по итогам прохождения всех этапов.

mchs.gov.by