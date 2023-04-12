На Брестчине выявлена отлаженная схема сокрытия падежа скота

Сотрудники БЭП и прокуратуры выявили преступную схему сокрытия падежа скота в одном из сельхозпредприятий Пружанщины. Также установлены факты создания излишков мясной продукции путем занижения категории и веса крупного рогатого скота, закупаемого одним из филиалов Ивановского райпо, сообщает МВД Республики Беларусь

За два года от сельхозпредприятия в Пружанском районе в адрес филиала Ивановского райпо по бумагам проведены фиктивные отгрузки 211 голов молодняка КРС живой массой более 20 тонн с оформлением бестоварных накладных. На самом деле туши павших телят закапывались либо сжигались.

Таким образом, хозяйству нанесен ущерб более 20 тысяч рублей.

В отношении пяти должностных лиц предприятия районной прокуратурой возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, повлекших причинение ущерба в крупном размере. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

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