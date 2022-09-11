На Брестчине за прошедшие сутки произошло 6 пожаров

За прошедшие сутки в Брестской области произошло 6 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Повреждено 5 строений, 1 единица техники, сообщает областное УМЧС

10.09.2022 в 08-52 поступило сообщение о загорании жилого дома в

д. Шеметовка Кобринского района. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10.09.2022 в 14-04 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в

д. Куровщина Березовского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10.09.2022 в 16-44 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в

г. Ганцевичи. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10.09.2022 в 18-35 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля в

г. Дрогичин. В результате пожара огнем повреждён моторный отсек, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10.09.2022 в 21-11 поступило сообщение о загорании бани в аг. Белоуша Столинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждено имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

11.09.2022 в 00-46 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Лопатино Пинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Спасенные в природных экосистемах

11.09.2022 в 21-00 поступило сообщение о потерявшихся при сборе ягод граждан в лесном массиве возле д. Еловая Ганцевичского района. В 22-15 потерявшиеся спасены (обнаружены) работниками МЧС, в медицинской помощи не нуждаются.