ОбществоПроисшествия

На Брестчине задержаны более 20 человек, воровавших деньги через интернет

10.06.2022
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Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома было установлено более 20 человек в возрасте от 16 до 19 лет, учащихся и выпускников одного из учебных заведений области, причастных к противоправной деятельности в глобальной сети интернет, а именно к хищению денежных средств с банковских платёжных карт путём использования фишинговых ссылок.

По итогам осмотра изъятой компьютерной техники установлено, что задержанные молодые люди на протяжении 6-7 последних месяцев похищали денежные средства со счетов жителей стран СНГ и Западной Европы в составе 3 преступных групп. Суммы похищенного каждым участником варьируются в диапазоне от 500 до 16000 долларов США. Полученные таким образом денежные средства молодые люди тратили на личные развлечения, приобретение автомобилей, дорогостоящих мобильных устройств и иные предметы роскоши.

На текущий момент в отношении всех участников группы продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, по итогам которых их действиям будет дана правовая оценка.

Видеокомментарий вриод начальника УПК УВД Брестского облисполкома Андрея Глинского

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

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