На дорогах Брестчины работают датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

НА КАКИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ БРЕСТЧИНЫ 4 АПРЕЛЯ РАБОТАЮТ ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ:

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Варшавское шоссе вблизи дома № 37 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Советском вблизи дома № 41 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М1/E30 «Брест-Минск». Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 56 км (+800м) автодороги М1 в Кобринском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома