На электронных торгах продается административное здание и мастерские в Лунинце

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате вознаграждения Организатору электронных торгов и стоимости услуг Оператора ЭТП).

2.

2.1. Оплата стоимости приобретенного имущества (Лот № 040822001) осуществляется на условиях рассрочки платежа сроком на 6 месяцев равными долями.

Первый взнос оплачивается в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания договора купли-продажи. Сумма задатка включается в сумму первого платежа.

Второй и последующий платежи производятся покупателем ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен первый платеж.

Имущество передается покупателю после перечисления первого взноса в течение 20 (двадцати) банковских дней.

2.2. Оплата стоимости приобретенного имущества (Лот № 040822002) осуществляется в срок, согласованный между Продавцом и Победителем электронных торгов (Претендентом на покупку) при подписании договора купли-продажи.

Имущество передается покупателю после 100% оплаты его стоимости в течение 20 (двадцати) банковских дней.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) оплачивает Организатору электронных торгов вознаграждение в размере 1,12 % от цены продажи Лота № 040822001 и 5 % от цены продажи Лота № 040822002, а также стоимость услуг Оператора ЭТП в течение 3 (трех) банковских дней после утверждения протокола о результатах электронных торгов.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных торгов.