На электронных торгах продается административное здание и мастерские в Лунинце
|РУП «Институт недвижимости и оценки»
|ИЗВЕЩАЕТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС»
|Лот № 040822001
|Наименование
|Характеристика
|Изолированное помещение АБК
Изолированное помещение АБК с инвентарным номером 133/D-9242.
Назначение: Административное помещение.
Общая площадь (кв.м): 3086,2.
Год постройки – 1979.
Количество этажей – 3 шт.
Примечания: Помещение находится на 1,2 и 3 этажах, составные части изолированного помещения: тепловые сети, неплощадочные сети, слаботочные сети.
|Адрес
|Брестская область, Лунинецкий район, г. Лунинец, ул. Красная, 160-2
|Обременения
|Аренда (полный список на ЭТП ТОРГИ.БЕЛ)
Начальная цена продажи,
бел. руб. (с учетом НДС 20%)
|593 568,00 (Пятьсот девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)
|Сумма задатка, бел. руб.
59 356,80 (Пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят шесть белорусских рублей 80 копеек)
|Лот №040822002
|Наименование
|Характеристика
|Мастерские
Мастерские с инвентарным номером 150/D-11741.
Общая площадь – 823,4 кв.м.
Назначение — помещение неустановленного назначения.
Количество этажей – 2.
Год постройки – 1973.
|Адрес
|Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Давыдова, 6/13-2
Начальная цена продажи,
бел. руб. (с учетом НДС 20%)
|67 019,98 (Шестьдесят семь тысяч девятнадцать белорусских рублей 98 копеек)
|Сумма задатка, бел. руб.
|6 702,00 (Шесть тысяч семьсот два белорусских рубля 00 копеек)
|ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
|Шаг электронных торгов
|5%
|Номер р/с для перечисления задатка
р/с BY85BAPB30127802900100000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, BIC банка BAPBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Лунинецкий райагросервис» (лот №__), проводимых 12 сентября 2022 г.
Участник, желающий участвовать в электронных торгах в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
|Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами и задатков
|Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами 08.09.2022 в 11.00.
|Продавец
|ОАО «Лунинецкий райагросервис», 225643, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Давыдова, д.7 , т. 8 (01647)4-84-29.
|Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки
|РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57.
|Электронный адрес ЭТП
|http://торги.бел.
|Условия электронных торгов
1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после утверждения протокола о результатах электронных торгов (после предъявления Продавцу копии платежного документа об оплате вознаграждения Организатору электронных торгов и стоимости услуг Оператора ЭТП).
2.
2.1. Оплата стоимости приобретенного имущества (Лот № 040822001) осуществляется на условиях рассрочки платежа сроком на 6 месяцев равными долями.
Первый взнос оплачивается в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания договора купли-продажи. Сумма задатка включается в сумму первого платежа.
Второй и последующий платежи производятся покупателем ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен первый платеж.
Имущество передается покупателю после перечисления первого взноса в течение 20 (двадцати) банковских дней.
2.2. Оплата стоимости приобретенного имущества (Лот № 040822002) осуществляется в срок, согласованный между Продавцом и Победителем электронных торгов (Претендентом на покупку) при подписании договора купли-продажи.
Имущество передается покупателю после 100% оплаты его стоимости в течение 20 (двадцати) банковских дней.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) оплачивает Организатору электронных торгов вознаграждение в размере 1,12 % от цены продажи Лота № 040822001 и 5 % от цены продажи Лота № 040822002, а также стоимость услуг Оператора ЭТП в течение 3 (трех) банковских дней после утверждения протокола о результатах электронных торгов.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных торгов.
|Размер штрафа, уплачиваемый участником электронных торгов и (или) их Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных соглашением о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения электронных торгов, составляет 20 % от начальной цены Лота №040822001 и Лота №040822002.
Дата и время проведения электронных торгов 12.09.2022 с 10.00
(по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)
Для участия в электронных торгах приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков», утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Сведения об участниках электронных торгов не подлежат разглашению.
ОРГАНИЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 ● e-mail: torgi@ino.by
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Швед Павел Александрович, 8(044) 736-95-62, 8(01647)4 87 99, 48325