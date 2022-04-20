На границе с Польшей массово гибнут животные! Польская хунта продолжает строить забор! (видео)

«Уберите стену — сохраните Беловежскую пущу!», «Пуща неделима!» — с такими призывами сегодня на пикет пришли белорусы к Посольству Польши в Минске. При этом никто из дипломатов к ним так и не вышел. Вероятно, не успели согласовать ответ. Напомним, польская сторона уже строит забор: длина капитального ограждения — 64 км. Экологи и экозащитники всерьез обеспокоены: ущерб природе сложно даже подсчитать, ведь нарушится привычный маршрут миграции животных…

Впрочем, белорусы сегодня предъявляли Польше не только за забор! Анастасия Бенедисюк – изучила не самую приятную повестку.