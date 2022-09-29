На «Граните» показали работу новой автоматизированной системы грузоперевозок (Лунинецкий район)

Группа компаний «Цифра» и БЕЛАЗ продемонстрировали работу новой автоматизированной системы грузоперевозок 90-тонными беспилотниками с применением искусственного интеллекта. Российский разработчик ПО для промышленности «Цифра Роботикс» (входит в ГК «Цифра») и БЕЛАЗ показали усовершенствованную систему грузоперевозок на базе автономных 90-тонных карьерных самосвалов на испытательном полигоне РУПП «Гранит», месторождение «Ситницкое». Демонстрация беспилотных технологий для горной промышленности проводится в рамках форума БЕЛАЗ для представителей горнодобывающих компаний России и других стран СНГ.

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