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На «Граните» устроили праздник деткам, у которых проблемы со здоровьем (Лунинецкий район)

05.12.2022
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3 декабря во Дворце культуры РУПП «Гранит» предприятие совместно с профкомом организовало благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями.

Это дети работников РУПП «Гранит», для которых не первый год проводятся мероприятия такого рода.

В этот раз к ребятам приехали Алиса, Безумный Шляпник, Чеширский кот и Чёрная Королева – персонажи «Алисы в стране Чудес».

Они устроили сказочное представление, главными героями которого стали сами дети.

Те внимательно слушали задания и с удовольствием включались в игру, а когда началось серпантиновое шоу, даже взрослые не остались в стороне.

Ни один ребёнок не остался без внимания – каждый ушёл домой с подарком.

РУПП «Гранит»

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