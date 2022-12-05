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На «Граните» устроили праздник деткам, у которых проблемы со здоровьем (Лунинецкий район)
3 декабря во Дворце культуры РУПП «Гранит» предприятие совместно с профкомом организовало благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями.
Это дети работников РУПП «Гранит», для которых не первый год проводятся мероприятия такого рода.
В этот раз к ребятам приехали Алиса, Безумный Шляпник, Чеширский кот и Чёрная Королева – персонажи «Алисы в стране Чудес».
Они устроили сказочное представление, главными героями которого стали сами дети.
Те внимательно слушали задания и с удовольствием включались в игру, а когда началось серпантиновое шоу, даже взрослые не остались в стороне.
Ни один ребёнок не остался без внимания – каждый ушёл домой с подарком.
РУПП «Гранит»