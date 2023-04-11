На каких реках Беларуси сохраняются опасно высокие уровни воды, рассказали в Белгидромете

Начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Зубченок рассказала на каких реках Беларуси сохраняются опасно высокие отметки по уровню воды.

По словам Елены Зубченок, формирование максимальных уровней воды весеннего половодья продолжается на Припяти, Немане, нижнем течении Днепра, Березины и Сожа. «Рост уровней воды там обусловлен выпадением осадков и внутрипочвенным стоком. На большинстве рек страны вода находится на пойме», — отметила она.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Западной Двине у Полоцка и Верхнедвинска, Днепре у Жлобина и Лоева, Березине у Борисова и Бобруйска, Соже у Гомеля, его притоке реке Проня у деревни Летяги, Припяти у Черничей и Петрикове, ее притоках — реках Цна у Дятловичей, Птичь у деревни Першая Слободка, Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье.

Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Березине у Светлогорска и Припяти у Мозыря.

По данным МЧС, затопления речными водами наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях.

В Белгидромете также сообщили, что в ближайшие дни на Припяти, в нижнем течении Днепра, Березины и Сожа рост уровней воды весеннего половодья сохранится. На остальных реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у Полоцка уровень воды опустится ниже опасной высокой отметки. На притоке Сожа реке Вихра у Мстиславля вода войдет в русло.

belta.by

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