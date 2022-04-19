На конкурс молодежных инициатив поступило почти 500 заявок

На первый республиканский конкурс молодежных инициатив поступило почти 500 заявок. Об этом журналистам рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов,

В Минской городской ратуше сегодня состоялась церемония чествования победителей. «Ребята проявили очень высокую активность. Это не только 493 заявки, это прежде всего 493 команды молодых лидеров, которые хотят собственными усилиями развивать регионы, инфраструктуру, образовательные площадки, способствующие развитию молодежных инициатив. На ЦК БРСМ была возложена миссия связать государственные ресурсы и молодежные инициативы. Это было сделано для того, чтобы поддержать ребят, которым небезразлично будущее страны. И мы очень рады в стенах столичной ратуши поздравить победителей», — сказал Александр Лукьянов.

БРСМ помимо 18 победителей поддержит еще 24 проекта путем привлечения спонсоров, ресурсов и небезразличных компаний и организаций. Спектр молодежных инициатив достаточно широк — от форумных площадок до волонтеров кибербезопасности.

Александр Лукьянов добавил, что БРСМ всегда готов протянуть руку помощи молодым патриотом: «Я уверен, что первый опыт будет удачным. То, что мы вышли на финальный этап и переходим к этапу реализации, является ярким тому подтверждением».

По его словам, процесс отбора финалистов был достаточно сложным, но конкурсная комиссия принимала взвешенные решения, обсуждая каждый проект. «В комиссию вошли представители Министерства образования, ЦК БРСМ, исполнительных органов власти, а также Администрация Президента. Споры были горячими, и мне приятно отметить, что все социальные ниши нашей молодежи были охвачены: от школьников до студенчества и работающей молодежи. Тем самым конкурс представляет все многообразие молодежных инициатив», — заключил Александр Лукьянов.

Организаторами конкурса выступили Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования и Банка развития Беларуси.

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