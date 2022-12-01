На контроле – формирование стабфондов и условия хранения плодоовощной продукции

На сегодняшний день закладка овощей в стабилизационные фонды уже практически завершена. Достаточно ли их в каждом регионе, есть ли недостатки и нарушения условий хранения в ходе мониторингов оценивают специалисты государственных ведомств и профсоюзы.

На Брестчине 29 ноября представители комитета государственного контроля, управления по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, специалисты МАРТ и областного объединения профсоюзов провели мониторинг в Ляховичском районе.

Рейдовая группа посетила четыре субъекта хозяйствования. Одно из них – открытое акционерное общество «Жеребковичи», специализирующееся на производстве продукции растениеводства и животноводства. В нынешнем году на хранение в хозяйстве заложили 700 т картофеля, из которых 400 т — госзаказ. Сорта отечественной селекции: «Скарб», «Манифест», «Першацвет».

Фермерское хозяйство «Владимир плюс» занимается производством и оптовой продажей яблок различных сроков созревания, а также выращивает и реализует ягоду черной смородины. Собственное хранилище с регулируемой газовой средой дает возможность обеспечивать длительное хранение продукции и сохранность товарного качества. По словам руководителя хозяйства Валерия Радюка, практически 100 процентов выращенных яблок хозяйство поставляет на внутренний рынок. Наличие линии сортировки позволяет удовлетворять, в том числе запросы сетевых магазинов. ФХ сотрудничает с торговыми сетями «Корона» и «Green». Государственный заказ у ФХ небольшой – 120 т. Всего же на хранении находится свыше тысячи тонн яблок различных сортов. На договорных условиях хранится здесь также урожай двух фермерских хозяйств из Пинского района.

Стоит отметить, что в прошлые годы Федерация профсоюзов неоднократно обращала внимание на проблему нехватки на рынке отечественной плодоовощной продукции. Как показывали результаты профсоюзного мониторинга цен, нередко в зимне-весенний сезон на прилавках магазинов отсутствовали в необходимом количестве традиционные белорусские овощи – капуста, свекла, лук. Их место занимали импортные, цена которых была заметно выше. И это при том, что в стране такой продукции выращивается значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления. В связи с этим профсоюзы выступали с предложением усовершенствовать работу стабилизационных фондов. В результате в октябре 2022 года правительством принято постановление №658 «О стабилизационных фондах товаров». Данный документ содержит ряд новаций, в которых в том числе нашли отражение предложения профсоюзов. Так, четко определены организации, ответственные за хранение овощей в межсезонный период, объемы необходимой для реализации продукции, графики ее поставки в торговые организации. Кроме того, установлены четкие требования к договорам между организациями, которые хранят продукцию и реализуют ее на рынке.

— Сегодняшняя наша задача – не только оценить наличие и условия хранения плодоовощной продукции, но и посмотреть, как работает данное постановление, — отметил заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Брестского областного объединения профсоюзов Александр Кузьмук.

Источник prof1