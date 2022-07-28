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На краже топлива и удобрений попался житель Лунинецкого района (видео)

28.07.2022
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В рамках мероприятий по контролю за ходом уборочной кампании правоохранители продолжают выявлять недобросовестных работников сельскохозяйственных предприятий, которые пытаются незаконно нажиться за счет своих предприятий.

Так, в ходе санкционированного осмотра домовладения 46-летнего механизатора одного из предприятий Лунинецкого района, сотрудники милиции обнаружили и изъяли большое количество канистр с окрашенным дизельным топливом и около 250 кг различных видов удобрений. Как выяснилось, мужчина, с начала уборочной кампании, уже успел слить 190 литров топлива с комбайна, на котором проводил уборку зерна. Все похищенное он планировал использовать для личных нужд на собственном подсобном хозяйстве.

В этот же день, сотрудники Столинского РОВД и отделения Департамента охраны выявили хищение 320 литров дизельного топлива. 37-летний тракторист хранил похищенное у своего отца, однако, это не помогло скрыть факт правонарушения.

Правоохранителями по всем фактам проводится проверка, будут установлены причины, способствовавшие совершению хищений, а также дана принципиальная оценка действиям фигурантов и должностных лиц сельхозпредприятий, допустивших условия для совершения правонарушений.

Отделение информации и общественных связей УВД

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