На Лунинетчине будет пребывать образ чудотворной иконы Божией Матери «Табынская»

На Лунинетчине будет пребывать образ чудотворной иконы Божией Матери «Табынская».

С 28 по 29 ноября – в Крестовоздвиженском храме:

8.30 – часы;

9.00 – божественная литургия, по окончании – молебен;

18.00 – акафист.

С 30 ноября по 1 декабря – в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:

9.00 – божественная литургия. Молебен;

15.00 – молебен с акафистом;

18.00 – молебен с акафистом.

В эти дни храмы будут открыты для посещения с 8.00 до 21.00.

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