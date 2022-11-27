МикашевичиНа шляху да храмаНовости районаОбщество
На Лунинетчине будет пребывать образ чудотворной иконы Божией Матери «Табынская»
На Лунинетчине будет пребывать образ чудотворной иконы Божией Матери «Табынская».
С 28 по 29 ноября – в Крестовоздвиженском храме:
8.30 – часы;
9.00 – божественная литургия, по окончании – молебен;
18.00 – акафист.
С 30 ноября по 1 декабря – в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:
9.00 – божественная литургия. Молебен;
15.00 – молебен с акафистом;
18.00 – молебен с акафистом.
В эти дни храмы будут открыты для посещения с 8.00 до 21.00.
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