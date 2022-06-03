На Лунинетчине дан старт ежегодных республиканских акций «Летний патруль» и «Каникулы без дыма и огня».

На Лунинетчине дан старт ежегодных республиканских акций «Летний патруль» и «Каникулы без дыма и огня».

С целью профилактики предупреждения несчастных случаев на воде, члены молодежного отряда охраны правопорядка Лунинецкого РК ОО «БРСМ» во взаимодействии с Лунинецким РОЧС, ИДН Лунинецкого РОВД и ОСВОД на пруду «Бохоново» напомнили о правилах безопасного поведения на воде и раздали наглядную агитацию.