На Лунинетчине ко Дню матери чествовали сельских тружениц

В преддверии Дня матери председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок провела встречи в сельскохозяйственных организациях района, приуроченные к прекрасному празднику.

В государственном предприятии «Городокский» и ОАО «Дворецкий» подарки и поздравления принимали работницы, воспитывающие троих и более детей. Чествования адресовались многодетным мамам, среди которых есть полеводы, операторы машинного доения, животноводы, диспетчеры, бригадир производственной бригады в животноводстве, экономист и бухгалтер.



За чаепитием женщины беседовали о трудовых буднях и семейных праздниках, рассказывали о любимых мальчишках и девчонках, о всем том, что волнует их в повседневной жизни.