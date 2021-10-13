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На Лунинетчине ко Дню матери чествовали сельских тружениц

В преддверии Дня матери председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок провела встречи в сельскохозяйственных организациях района, приуроченные к прекрасному празднику.
В государственном предприятии «Городокский» и ОАО «Дворецкий» подарки и поздравления принимали работницы, воспитывающие троих и более детей. Чествования адресовались многодетным мамам, среди которых есть полеводы, операторы машинного доения, животноводы, диспетчеры, бригадир производственной бригады в животноводстве, экономист и бухгалтер.


За чаепитием женщины беседовали о трудовых буднях и семейных праздниках, рассказывали о любимых мальчишках и девчонках, о всем том, что волнует их в повседневной жизни.

 

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