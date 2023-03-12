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На ОАО «Лунинецкий МЗ» подведут итоги работы за 2022 год

12.03.2023
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24 марта 2023 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров  ОАО «Лунинецкий МЗ». сообщается на сайте предприятия.

Напомним, как мы сообщали ранее, в феврале 2023 года завод возглавил новый руководитель. Им стал Николай Бохонюк, который до назначения на должность работал на Пинском мясокомбинате  

Очередное общее собрание акционеров  пройдет  по адресу:

г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2023 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
  4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  и распределение прибыли и убытков за 2022 год.
  5. О выплате дивидендов за 2022 год.
  6. О порядке использования прибыли Общества на 2023 год.
  7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии.
  8. Выборы членов наблюдательного совета Общества.
  9. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
  10. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и  реализации товаров, запасов.

С материалами по  вопросам повестки дня  акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30  в приемной руководителя  начиная с 10 марта  по 23 марта  2023 года,  а  24 марта 2023 года – по месту проведения собрания. 

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту  проведения собрания.

Начало работы собрания – 24 марта  2023 года в 14.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

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