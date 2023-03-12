На ОАО «Лунинецкий МЗ» подведут итоги работы за 2022 год

24 марта 2023 года в 14.30 ч. состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Лунинецкий МЗ». сообщается на сайте предприятия.

Напомним, как мы сообщали ранее, в феврале 2023 года завод возглавил новый руководитель. Им стал Николай Бохонюк, который до назначения на должность работал на Пинском мясокомбинате

Очередное общее собрание акционеров пройдет по адресу:

г. Лунинец, ул. Давыдова, 2, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждение бизнес-плана и основных направлений деятельности Общества на 2023 год. Отчет наблюдательного совета Общества. Отчет ревизионной комиссии Общества. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год. О порядке использования прибыли Общества на 2023 год. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии. Выборы членов наблюдательного совета Общества. Выборы членов ревизионной комиссии Общества. О предоставлении руководителю Общества права определения норм потерь от недостачи и порчи при хранении, транспортировке, и реализации товаров, запасов.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 16.30 в приемной руководителя начиная с 10 марта по 23 марта 2023 года, а 24 марта 2023 года – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.30 до 14.00 часов в день и по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 24 марта 2023 года в 14.30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 21 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт; представителю акционера — паспорт и доверенность.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram