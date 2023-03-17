На областном уровне отмечена эффективная работа сельхозпроизводителей Лунинецкого района

Чествование победителей ежегодного областного соревнования за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства в 2022 году состоялось в Столине 16 марта.

В своём обращении к участникам торжественного мероприятия губернатор Брестчины Юрий ШУЛЕЙКО отметил:

– В республиканском объёме экспорта сельхозпродукции, продуктов питания доля первого региона уже составила 27 процентов. Фактически подтверждено, что именно животноводство и его переработка становятся для нас экспортоориентированными отраслями. В 2022 году по темпам роста продукции выращивания КРС область сработала на уровне 100,6 процента, среднесуточным привесам свиней – до 735 грамм, по привесам КРС – 688 грамм. На протяжении нескольких последних лет Брестчина в лидерах по производству молока. За прошлый год произведено почти два миллиона тонн – это 26 процентов в общереспубликанском объёме. Получена весомая прибавка удоя молока на корову, ежедневное увеличение составило 630 грамм.

На областном уровне отмечена эффективная работа и сельхозпроизводителей Лунинецкого района

Согласно решению Брестского областного исполнительного комитета среди молочно-товарных ферм (комплексов) сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) с продуктивностью дойного стада по ферме до 7000 килограммов молока включительно за предыдущий год и численностью молочных коров не менее 400 голов по производству и реализации молока третье место присуждено МТФ №1 ОАО «Лунинский».

Среди молочно-товарных ферм (комплексов) сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) с продуктивностью дойного стада по ферме от 7001 до 8000 килограммов молока включительно за предыдущий год и численностью молочных коров не менее 400 голов по производству и реализации молока третье место присуждено МТФ Довгое ОАО «Вульковский рассвет».

Среди операторов машинного доения в доильном зале (звено) по группе сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) с продуктивностью дойного стада за прошлый год от 7001 до 8000 килограммов молока включительно – за первое место МТФ довгое ОАО «Вульковский рассвет» награждены Надежда Ярохович, Наталья Ярохович и Надежда Тельпук.

Среди операторов животноводческих ферм и комплексов по выращиванию ремонтных телок старше трехмесячного возраста сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) второе место награжден Сергей Карпец из ОАО «Лунинский».

Фото polese.by/

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