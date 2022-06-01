На Доску почёта Брестской области занесено и предприятие Лунинецкого района

Лучшие в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития занесены на Доску почета Брестской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале облисполкома.

— Среди районов:

Березовский район, Ивацевичский район

— Среди сельских Советов, городов районного подчинения:

Парохонский сельсовет Пинского района

— Среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетического комплекса:

1-ое место – ОАО «Ивацевичдрев»

2-ое место – ОАО «Савушкин продукт», г. Брест

— Среди организаций агропромышленного комплекса:

1-ое место – ОАО «Барановичская птицефабрика», Барановичский район

2-ое место — ОАО «Ставокское» Пинский район

3-е место — ОАО «Лунинский», Лунинецкий район

— Среди строительных организаций:

ГУСП «Пружанская ПМК-21»

— Среди организаций связи:

Брестский филиал РУПЭ «Белтелеком»

— Среди организаций транспорта:

транспортное РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

— Среди организаций науки и образования:

1-ое место – УО «Брестский государственный технический университет»

2-ое место – УО «Брестский торгово-технологический колледж»

— Среди учреждений культуры:

ГУК «Барановичская районная клубная система»

— Среди учреждений медицины:

УЗ «Ивановская центральная районная больница»

— Среди учреждений физической культуры, спорта и туризма:

ГУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по игровым видам спорта «Виктория» имени А.П. Мешкова».