На Доску почёта Брестской области занесено и предприятие Лунинецкого района
Лучшие в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития занесены на Доску почета Брестской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале облисполкома.
— Среди районов:
Березовский район, Ивацевичский район
— Среди сельских Советов, городов районного подчинения:
Парохонский сельсовет Пинского района
— Среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетического комплекса:
1-ое место – ОАО «Ивацевичдрев»
2-ое место – ОАО «Савушкин продукт», г. Брест
— Среди организаций агропромышленного комплекса:
1-ое место – ОАО «Барановичская птицефабрика», Барановичский район
2-ое место — ОАО «Ставокское» Пинский район
3-е место — ОАО «Лунинский», Лунинецкий район
— Среди строительных организаций:
ГУСП «Пружанская ПМК-21»
— Среди организаций связи:
Брестский филиал РУПЭ «Белтелеком»
— Среди организаций транспорта:
транспортное РУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»
— Среди организаций науки и образования:
1-ое место – УО «Брестский государственный технический университет»
2-ое место – УО «Брестский торгово-технологический колледж»
— Среди учреждений культуры:
ГУК «Барановичская районная клубная система»
— Среди учреждений медицины:
УЗ «Ивановская центральная районная больница»
— Среди учреждений физической культуры, спорта и туризма:
ГУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по игровым видам спорта «Виктория» имени А.П. Мешкова».