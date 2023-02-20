На общественное обсуждение вынесена концепция проекта микрорайона многоквартирной жилой застройки в Лунинце

Извещение о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции по проекту: «Микрорайон многоквартирной жилой застройки, ограниченный улицами Машерова, Чапаева, Проектируемая №13»

Наименование проекта: «Микрорайон многоквартирной жилой застройки, ограниченный улицами Машерова, Чапаева, Проектируемая № 13»

Информация о земельном участке, на котором планируется реализация проекта:

Земельный участок расположен в восточной части г. Лунинец и ограничен улицами Чапаева, Машерова, Проектируемая 13.

Цели проекта: Строительство микрорайона многоквартирной жилой застройки

Сроки проведения: 22 февраля 2023 года – 8 марта 20223 года (включительно)

Проведение презентации: 24 февраля 2023 года в 11:00, в Лунинецком районном исполнительном комитете – г. Лунинец, ул. Красная, 1, кабинет № 414: контактное лицо ­– Войтенко Александр Васильевич, директор УП «Бресткоммунпроект» 8 (0162) 57 25 80, в виде демонстрации графических материалов и донесения информации об объекте.

С материалами по архитектурно-планировочной концепции можно ознакомиться в:

Лунинецком районном исполнительном комитете – г. Лунинец, ул. Красная, 1, кабинет № 414 с 24.02.2023 по 06.03.2023 (с 8:00 до 17:00): контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры отдела архитектуры и строительства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by

Организатор общественного обсуждения: Лунинецкий районный исполнительный комитет (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел/факс 8 (01647) 23536, luninetsrik@brest.by

Контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры отдела архитектуры и строительства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by

Вопросы, замечания и предложения по архитектурно-планировочной концепции в течение всего срока проведения общественных обсуждений будут приниматься с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в период проведения общественного обсуждения письменно в книге замечаний и предложений по проведению общественного обсуждения в Лунинецком районном исполнительном комитете: 225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 414, а также посредством почтовой связи

контактное лицо – Головейко Инна Викторовна, заведующий сектором архитектуры отдела архитектуры и строительства Лунинецкого районного исполнительного комитета 8 (01647) 33666, arx-lun@brest.by.

Замечания и (или) предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены: областным градостроительным советом Брестской области, комиссией по общественному обсуждению

Генеральный проектировщик: УП «Бресткоммунпроект»

Заказчик: УП «УКС Лунинецкого района»

Альбом архитектурно-планировочной концепции проекта: «Микрорайон многоквартирной жилой застройки, ограниченный улицами Машерова, Чапаева, Проектируемая № 13»

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