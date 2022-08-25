На озере Шальное в Лунинецком районе обокрали рыбака

В милицию обратился 36-летний житель Ивацевичей, который сообщил, что на базе отдыха, расположенной на берегу озера Шальное в Лунинецком районе, у него были похищены рыболовные снасти на сумму более 1800 рублей.

Обнаружив пропажу, житель Ивацевичей обратился к хозяевам базы отдыха. Просмотрев записи камер видеонаблюдения и увидев, как неизвестный мужчина грузит имущество в багажник автомобиля, обратились за помощью к правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастен неработающий 35-летний житель Минской области. Мужчина отдыхал в компании своих знакомых и обратил внимание, что на берегу озера лежат без присмотра несколько складных стульев, коробки с рыболовными принадлежностями, удочки и иные приспособления для рыбной ловли. Когда его друзья собрались уезжать, он незаметно от них загрузил имущество в багажник автомобиля своего знакомого.

Милиционеры быстро установили личность водителя автотранспорта и, связавшись с ним, попросили вернуться на базу отдыха. Благодаря внимательности заявителя и оперативности правоохранителей спустя два часа имущество было возвращено хозяину.

Во время беседы с правоохранителями фигурант признался в содеянном и рассказал, что снасти забрал для личного пользования.

Следователями дана правовая оценка его действиям, возбуждено уголовное дело.

По информации УВД Брестского облисполкома