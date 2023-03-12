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На пьедестале почета Даниил Богук из Микашевич (Лунинецкий район)

12.03.2023
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XIX открытый турнир Брестского областного Центра олимпийского резерва по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивных школ Брестчины 2010-2011 г.р.  В их числе – и Лунинецкой СДЮШОР.

В число тех, кто поднялся на пьедестал почета, – Даниил Богук из Микашевич. В беге на 60 метров с результатом 8,33 секунды он стал бронзовым призером, а 300-метровку преодолел с лучшим временем дня (44, 91 секунды) и стал победителем.

Даниил Богук – учащийся микашевичской СШ №1. Вместе с ним порадовалась успешному выступлению своего воспитанника Елена Щегрикович, которая готовила юного спортсмена к соревнованиям.

Елена Данилович

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