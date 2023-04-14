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На поддержку одаренной молодежи выделят Br1,5 млн из резервного фонда Президента

14.04.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 апреля подписал распоряжение о поощрении одаренной молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Из резервного фонда главы государства будет выделено более Br1,5 млн специальному фонду Президента по социальной поддержке одаренной молодежи. Средства направят на поощрение учащихся и студентов, лиц, их подготовивших, а также на оказание материальной поддержки интеллектуальным и творческим объединениям обучающихся.

Кроме того, распоряжением утверждено решение совета фонда о назначении 152 стипендий Президента Беларуси студентам и курсантам учреждений высшего образования за особые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности.

Принятие распоряжения направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированных и одаренных студентов, создание благоприятных условий для дальнейшего развития их способностей и успешной учебы.

belta.by

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