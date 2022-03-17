На полигонах Брестской области проводятся тактические учения, полевые выходы

В органы власти области и СМИ вчера обрушился вал обращений и звонков от граждан, обеспокоенных шумом канонады и взрывов в районах полигонов. За разъяснением происходящего Zarya.by обратилась к военному комиссару Брестской области полковнику Олегу Коновалову.

– Хочу успокоить всех жителей Брестчины, – сказал военком. – Дело в том, что подготовка в Вооруженных Силах разбита на два этапа в течение года. После прибытия молодого пополнения проходит начальная военная подготовка, затем общевойсковая и по специальности, в дальнейшем наступает этап боевого слаживания подразделений. На сегодняшний день все воинские части вышли на этот этап и поэтому практически на всех полигонах, а их у нас пять («Брестский», «Ружанский», «Домановский», «Обуз-Лесновский», «Полесский») проводятся тактические учения, полевые выходы. Конкретно на полигоне «Брестский» проходит полевой выход с отработкой вопросов совершения маршей, сменой позиций дивизионы 115-го полка, боевые стрельбы у 111-й бригады и артиллерийских подразделений 38-й десантно-штурмовой бригады. Стрельбы запланированы также на 18, 23, 24 и 29 марта текущего года.

На следующей неделе будет происходить и ротация сил выделенных на усиление охраны Государственной границы, которые по возвращении в пункты постоянной дислокации так же приступят к плановым занятиям боевого слаживания, в ходе которых будут проводиться стрельбы, в том числе и ночные. Свои учебные задачи по бомбометанию будет отрабатывать и наша боевая авиация. Не стоит забывать и о проведении мероприятий по разминированию боеприпасов, оставшихся в нашей земле еще со времен Великой Отечественной войны.

Что касается работы военных комиссариатов, то они проводят плановые теоритические и практические занятия по мобилизационной готовности с органами управления территориальной обороны и воинскими частями. В ходе этих мероприятий вызываются военнообязанные, проходят тренировки штабов районов территориальной обороны и пунктов приема военнообязанных.

Правительство и силовой блок государства делают всё для того, чтобы на нашей земле был и мир, и спокойствие, а люди занимались своим делом. Мы внимательно следим за ситуацией, происходящей в сопредельных с нами государствах, проводимых военных учениях стран участниц НАТО.

Записал Олег ГРЕБЕННИКОВ

Фото из архива «Зари»