На пожаре погиб житель Бродницы (Лунинецкий район)

21 декабря в 6 часов 28 минут утра спасателям поступило сообщение о загорании в деревянном жилом доме, в д. Бродница Лунинецкого района.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество и внутренняя отделка в доме. Причина пожара устанавливается. В огне погиб хозяин дома.

В этот же день 18 часов 37 минут поступило сообщение о загорании в деревянной летней кухне, в аг. Дятловичи Лунинецкого района.

В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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