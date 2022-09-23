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На пожаре в Лунинецком районе погиб мужчина

23.09.2022
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23 сентября в 3 часа 7 минут ночи спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в
д. Яжевки Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожено кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. В огне погиб хозяин дома, 1978 г.р. Причина пожара устанавливается.

Этой же ночью в 3 часа 50 минут поступило сообщение о загорании гаража в д. Мокрово Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожено строение и находившийся внутри легковой автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС

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