На пожаре в Лунинецком районе погиб мужчина

23 сентября в 3 часа 7 минут ночи спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в

д. Яжевки Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожено кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. В огне погиб хозяин дома, 1978 г.р. Причина пожара устанавливается.

Этой же ночью в 3 часа 50 минут поступило сообщение о загорании гаража в д. Мокрово Лунинецкого района. В результате пожара огнем уничтожено строение и находившийся внутри легковой автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации областного УМЧС