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На позитиве прошла легкоатлетическая эстафета «За единую Беларусь» в Лунинце (фоторепортаж)

13.09.2022
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В Лунинце сегодня, 13 сентября, несмотря на пасмурную погоду, на позитиве прошла легкоатлетическая эстафета «За единую Беларусь», посвящённая Дню народного единства.

На стадионе райцентра собрались ученики самых спортивных школ района: СШ №1, СШ №2, СШ №3 г. Лунинец а также Лахвенской и Полесской СШ.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж

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Red

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