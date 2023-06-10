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На прямую линию руководителя Лунинецкого района обратилось 15 человек

10.06.2023
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Сегодня, 10 июня, прямую телефонную линию с жителями района провёл председатель Лунинецкого исполнительного комитета Александр Савина.

К Александру Ивановичу с вопросами обратилось 15  человек. Тематика обращений разнообразна. Затрагивались вопросы благоустройства населенных пунктов, асфальтирование улиц и вывоза бытового мусора, а также газификации одной из деревень района.

Сразу несколько звонков касались работы мелиоративных систем и деятельности фермерских хозяйств. Прозвучали вопросы по выдаче целевых направлений на учёбу и оформления будущих первоклашек в ту или иную школу райцентра. Кроме этого люди акцентировали внимание на вопросах пассажирских перевозок, реконструкции общественной бани и правильного оформления документов.

Все подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

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