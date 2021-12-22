На референдуме белорусы на много лет вперед определят развитие страны

На конституционном референдуме белорусы на много лет вперед определят направление развития страны, заявил ректор Брестского государственного технического университета Александр Баханович, комментируя результаты исследования “Беларусь. Мнение о будущем”.

“Я очень удовлетворен результатами социологического исследования. Оно в целом показывает мнение нашего народа, прежде всего отношение к политике, которую проводит наш Президент, к тем процессам, которые будут происходить в нашей стране в ближайшей перспективе. Это наш ответ на те санкционные меры, которые сегодня направлены против нашей страны, против нашего народа. Социсследование показало отношения с нашей братской Россией и другие вопросы, которые нас, как педагогов, очень волнуют. Нам очень важно знать, как в целом думают наши люди”, – сказал Александр Баханович.

Ректор отметил: приятно осознавать, что в стране немало людей с четкой гражданской позицией. “Есть люди, которые еще не определились и, возможно, в силу какой-то нашей недоработки в части информирования, разъяснения. Это тоже для нас хорошая почва для работы. То есть мы видим, по каким направлениям надо усилить работу, где на конкретных примерах показывать, доказывать, – подчеркнул он. – Очень важно, когда большинство людей так или иначе участвует в тех процессах, которые сегодня происходят. Ведь, придя на референдум и высказав свое мнение, люди на много лет вперед определят направление развития страны. И будут таким образом участвовать в ее построении, управлении. Это очень важно, что очень много людей интересуется политикой, социально-экономическими преобразованиями, Конституцией. Думаю, не каждый может похвастаться тем, что недавно читал текст Конституции. А сегодня, думаю, прочитают Конституцию и будут понимать, куда, как и зачем мы идем”.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ “Институт социологии НАН Беларуси” совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование “Беларусь. Мнение о будущем”. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

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