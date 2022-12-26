На реках Беларуси отмечается рост уровней воды, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации гидрологов, на реках отмечается рост уровней воды с интенсивностью до 27 см за сутки. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на Немане у агрогородка Белица, Вилии у деревни Стешицы, Днепре у городского поселка Лоев, его притоке канале Ивня-Бонда у деревни Будка, Соже у Славгорода, его притоке реке Беседь у деревни Светиловичи, притоке Березины реке Свислочь у деревни Теребуты и притоках Припяти реках Случь у агрогородка Ленин и Птичь у деревни Першая Слободка.

В ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, в связи с чем на отдельных участках рек бассейнов Березины, Сожа и Припяти уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму.

«Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Березине, Соже, большем протяжении Западной Двины, Днепра, Припяти, отдельных участках Немана и Вилии. Толщина ледяного покрова составляет от 9 до 20 см. На озерах Лукомское, Дривяты, Нарочь и Червоное, водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и Красная Слобода сохраняется сплошной ледяной покров толщиной от 10 до 23 см», — рассказали в Белгидромете.

belta.by