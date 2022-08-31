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На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды. В Припяти тоже…

31.08.2022
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В ближайшие дни на большинстве рек Беларуси сохранится спад уровней воды, а температура воды будет понижаться. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Отмечается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки. Незначительный (1-3 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк — Верхнедвинск, Припяти у Пинска (мост Любанский), некоторых их притоках, а также отдельных притоках Немана, Западного Буга и Сожа.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря.

По информации гидрологов, температура воды в реках составляет плюс 14-23 градуса, в водоемах — 20-23 градуса

belta.by

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