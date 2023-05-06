На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды, в том числе и в Лунинецком районе

На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-38 см, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На Немане у агрогородка Белица, Вилии у агрогородка Стешицы, Березине у Борисова, Соже у Славгорода, его притоке реке Беседь у деревни Светиловичи и притоке Днепра канале Ивня-Бонда у деревни Будка вода вошла в русло.

«На реках Беларуси сохраняется спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-38 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Щара у Слонима, Днепре на участке Жлобин — Лоев, Березине у Березино и Светлогорска, Соже у Гомеля, его притоке реке Ипуть у Добруша, Припяти на участке Черничи — Наровля, а также большинстве ее притоков», — рассказали в Белгидромете.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у деревни Черничи и Петрикова на 11 см и 51 см соответственно.

По данным МЧС затопления речными водами наблюдаются в большинстве районов Гомельской области, Витебском районе Витебской области и Лунинецком районе Брестской области. Температура воды в реках и водоемах Беларуси находится в пределах от плюс 8,5 до плюс 15 градусов.

По информации гидрологов, в ближайшую пятидневку спад уровней воды на реках страны продолжится. На притоке Припяти реке Горынь в районе деревни Малые Викоровичи уровень воды опустится ниже отметки выхода на пойму.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram