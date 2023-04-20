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На республиканскую Доску почета будут занесены 64 победителя соревнования за 2022 год. Среди них и Лунинецкий район

20.04.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля подписал указ №120 о занесении на республиканскую Доску почета победителей соревнования за 2022 год, сообщили в пресс-службе главы государства.

За достижение высоких результатов в сфере социально-экономического развития победителями соревнования признаны 64 организации и региона. В их числе — 8 административно-территориальных единиц (Каменецкий и Лунинецкий районы Брестской области, Островецкий и Дятловский районы Гродненской области, Несвижский район Минской области, Брест, Ленинский район Бреста, Центральный район Минска), 11 организаций промышленности, 9 — сельского и рыбного хозяйства, 2 — лесного хозяйства, 3 — осуществляющие деятельность в строительстве. Среди победителей также 31 организация сферы услуг: торговли, здравоохранения, образования, науки, транспорта, культуры, социального обслуживания и другие.

Занесение на республиканскую доску Почета является общественным признанием весомого вклада граждан и трудовых коллективов в социально-экономическое развитие страны и повышение ее благосостояния, а также стимулирующим фактором для достижения более высоких результатов в дальнейшем.

belta.by

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