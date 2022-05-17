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На сессии районного Совета депутатов на должность руководителя Лунинецкого района утверждён Александр Савина

17.05.2022
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17 мая состоялась 29 внеочередная сессия Лунинецкого районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, с участием всего хозяйственного актива района. На ней после согласования с Президентом Беларуси депутатами единогласно и был утвержден на должность председателя районного исполнительного комитета Александр Савина.

Как отметил руководитель Брестской области Юрий Шулейко, к ротации кадров подходили очень планово. Александр Пачко заслуживает особых слов благодарности. Ведь за 7 лет его работы в Лунинецком районе сделано многое: есть существенные подвижки в сельском хозяйстве и промышленности. И сейчас ему доверено руководство более крупным районом, где необходимо сделать рывок в сельхозпроизводстве. В тоже время Александр Савина уже давно состоял в резерве кадров, работал на руководящей должности, местный и прекрасно знает район. И он действительно заслуживает оказанного доверия, но вместе с этим это и большая ответственность. Ведь ещё очень много нужно сделать в районе. И Александру Ивановичу необходима поддержка всего хозяйственного актива района, которому губернатор, кстати, дал высокую оценку, как коллективу единомышленников, который способен выполнять поставленные задачи и работать на благо людей.

В свою очередь Александр Савина поблагодарил за оказанное доверие и отметил ту огромную ответственность, которая на него возложена. Президентом и губернатором поставлены конкретные задачи и вместе с коллективом единомышленников они будут решены.

А Александр Пачко поблагодарил за плодотворную работу, пожелал Александру Ивановичу и всему хозактиву здоровья, крепости духа и всегда помнить, что мы – полешуки…  

Следует отметить, что после сессии руководитель Брестчины в разговоре с руководителями предприятий затронул рабочие вопросы по сельскому хозяйству и промышленности.

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