Глава Белорусской православной церкви Вениамин посетил Лунинец

В день почитания иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Лунинец посетил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и совершил Божественную литургию в одноименном храме на Залесье.

Также на богослужении присутствовали представители районной власти во главе с председателями райисполкома Александром Пачко и райсовета Виктором Рафаловичем, а также местных предприятий и организаций.