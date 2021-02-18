На шляху да храмаНовости района

Глава Белорусской православной церкви Вениамин посетил Лунинец

В день почитания иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Лунинец посетил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, и совершил Божественную литургию в одноименном храме на Залесье.

Также на богослужении присутствовали представители районной власти во главе с председателями райисполкома Александром Пачко и райсовета Виктором Рафаловичем, а также местных предприятий и организаций.

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