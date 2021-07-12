Ковчег с мощами Александра Невского доставят в Брест и Барановичи

В этом году Русская Православная Церковь чтит 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. По случаю празднования этой даты в пределы Беларуси доставлен ковчег с мощами святого.

В течение месяца святыня будет доступна в разных городах нашей страны для молитвенного почитания святого, который вошел в российскую историю двумя главными сражениями: 15 июля 1240 года разбил в устье Невы шведов (Невская битва) и 5 апреля 1242 года на Чудском озере дружина Александра Невского разгромила немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду (Ледовое побоище).

В истории Беларуси имя Александра Невского запомнилось тем, что будучи князем новгородским он заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем. Договор обязывал Александра Ярославича жениться на дочери князя Брячислава. Обручение состоялось в Витебске, а венчание – в Торопце.

В храмах Брестчины помолиться у мощей святого можно будет в Бресте и Барановичах.

В кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника г. Бреста (ул. Карла Маркса, 84) святыня будет находиться с 14 по 16 июля. Доступ к мощам будет осуществляться с 14 июля с 16.00 до 19.00, в четверг – с 7.00 до 19.00 и в пятницу – с 7.00 до 13.00.

В Барановичах святые мощи Александра Невского привезут 16 июля (пятница) к вечерней службе в собор Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Куйбышева, 9). А 17 июля после вечерней службы ковчег с мощами перевезут в храм Святого Александра Невского (ул. Тельмана, 108), где он будет находиться до обеда 18 июля.

Александр Невский считается небесным покровителем государственных деятелей, чиновников, солдат и дипломатов.