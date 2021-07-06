На шляху да храма

Поклониться мощам святого Александра Невского можно в Пинске

В пределы Белорусского экзархата принесены мощи благоверного великого князя Александра Невского.

По случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит принесение ковчегов с частицами мощей святого князя в города России и Беларуси. Проект реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

Одновременно проводится четыре крестных хода с мощами благоверного князя Александра Невского. В рамках крестного хода, который начался от Вознесенской Давидовой пустыни Московской области, будет охвачено 28 городов России и Беларуси.

Маршрут в Беларуси следующий:
6–8 июля – Лида,
8–10 июля – Молодечно,
10–12 июля – Новогрудок,
12–14 июля – Гродно,
16–18 июля – Пинск,
18–20 июля – Слуцк,
20–22 июля – Туров,
22–24 июля – Гомель,
24–26 июля – Могилев,
26–28 июля – Бобруйск,
28–30 июля – Борисов,
30 июля – 2 августа – Минск.

Для истории народов России и Беларуси имя Александра Невского имеет особое значение. В 1239 году он, будучи князем новгородским, заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем. Договор, по обыкновению тех времен, сопровождался женитьбой 19-летнего Александра Ярославича на дочери князя Брячислава Александре. Обручение состоялось в Витебске, а венчание в Торопце. По оценке крупнейшего советского исследователя средневековой России Владимира Пашуто, этот брак имел большое политическое значение, ведь он скреплял союз двух исконно братских земель.

Крестный ход проходит по городам, связанным с жизнью и деятельностью Александра Невского, и городам, где находятся храмы Александра Невского.

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Photo of Лунінецкія навіны

Лунінецкія навіны

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