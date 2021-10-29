Православные пары со всей Беларуси приглашаются на семинар «Супружеские встречи»

Семинар «Супружеские встречи» пройдет 12-14 ноября в Паломническом центре «Елисаветинский» города Минска, сообщается на официальном портале Белорусской православной церкви.

«Супружеские встречи» – это школа диалога между супругами. Эта программа известна во всем мире уже более 40 лет благодаря своей действенной методике, которая способствует установлению гармоничных отношений между супругами, а также помогает парам, находящимся в кризисной ситуации. Методика одобрена Патриаршей комиссией поддержки семьи, защиты материнства и детства РПЦ.

Встречу организовывают настоятель храма Святителя Николая (г. Логойск) протоиерей Владимир Шейдак и его супруга Инна. Как супружеская пара, отец Владимир и матушка Инна принимают участие в работе Православного епархиального центра «Супружеские встречи» в Санкт-Петербурге, основанного протоиереем Александром Дягилевым. Полученный опыт и желание помочь другим подвигли их на создание аналогичного проекта в Минске.

Работа семинара предусматривает участие обоих супругов без детей. Программа начинается с 19:00 пятницы и заканчивается около 15:00 в воскресенье.

Движение «Супружеские встречи» – проект некоммерческий, организаторы и ведущие работают на благотворительных началах. Участникам потребуется лишь оплатить расходы на проживание и питание.

Получить дополнительную информацию и записаться можно по телефону: +375 29 555 78 12 и электронной почте: syvstr@tut.by