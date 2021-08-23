МикашевичиНа шляху да храмаНовости района

В микашевичском храме в честь Рождества Иоанна Предтечи прошел молебен на начало учебного года

После его завершения школьники, учащиеся и студенты услышали напутственное слово о том, что знания – это серьезная и кропотливая работа. Достичь результатов в их освоении и совершенствовании можно только благодаря усердию, настойчивости и помощи Божьей. Родителям и педагогам же напомнили о поддержке, внимании и терпении по отношению ко всем детям во время этой непростой задачи.

Присоединиться к молитвенным словам этого особого чина  можно 29 августа. Именно в этот день в микашевичской православной церкви после Божественной литургии будет вновь совершен молебен на начало учебного года.

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Наталья Лялюк

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