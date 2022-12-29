На территорию Беларуси упала украинская ракета. Военные разбираются в произошедшем

Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300,

О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, Министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

belta.by