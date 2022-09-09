На турбазе «Лань» запланировано строительство гостевого дома и другие работы (Лунинецкий район)

Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности по объекту:

«Туристическая база отдыха “Лань” юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района»

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду

Наименование работ Сроки выполнения Подготовка программы проведения ОВОС 22.08.2022-05.09.2022 Проведение ОВОС и подготовка отчета ОВОС 05.09.2022-13.09.2022 Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности 07.09.2022 – 15.09.2022 Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь 16.09.2022 – 16.10.2022 Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС* в случае обращения граждан о необходимости проведения собрания, дата проведения собрания будет сообщена дополнительно Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности* 17.10.2022 — 21.10.2022 Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу октябрь — ноябрь 2022 года (срок проведения государственной экологической экспертизы – 1 месяц) Принятие решения в отношении планируемой деятельности в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы

Общая характеристика планируемой деятельности

Реализация планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Туристическая база отдыха “Лань” юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района» осуществляется за счет собственных средств Заказчика (ЧУП “Спортивный клуб “Юна”).

Проект разработан ООО «БУГ-ПРОЕКТ»

Проектом предусмотрено:

— строительство гостевого дома для отдыха работников предприятия сезонного типа на территории существующей туристической базы отдыха “Лань”, расположенной юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района Брестской области;

— устройство площадки для забора воды, площадки для контейнеров ТБО, велосипедной стойки и парковки для спецавтомобилей инвалидов на 1 машиноместо;

— в границах работ предусматривается благоустройство территории и строительство инженерных сетей;

— перенос части существующего ограждения из металлического профилированного листа и сетчатого ограждения в южной части территории.

На площадке проведения проектных работ расположены следующие существующие здания и сооружения: гараж — стоянка боксового типа, пожарный водоем, навес для техники, навес для легковых автомобилей на 2 машиноместа, площадка для отдыха и беседки для отдыха.

На прилегающей территории расположены: земельный участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, река Лань.

Инженерное обеспечение проектируемого гостевого дома для отдыха работников предприятия сезонного типа:

-водоснабжение — от проектируемых сетей;

-горячее водоснабжение — от водонагревателей;

-канализация хоз.-бытовая — в проектируемый изолированный водонепроницаемый выгреб;

-ливневая канализация — отвод ливневых стоков с кровли здания и прилегающей территории решается вертикальной планировкой рельефа;

-отопление — от электроконвекторов;

-вентиляция — приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением;

-электроснабжение — от существующей КТП-368;

-телефонизация — объекта предусмотрена мобильными сетями стандарта GSM;

-радиофикация — УКВ-приемники;

-видеонаблюдение за территорией – существующее.

Проектные работы будут выполняться в границах существующего земельного участка туристической базы отдыха “Лань” ЧУП “Спортивный клуб “Юна” по адресу: РБ, Брестская область, Лунинецкий район, д. Лутовень, ул. Хуторская.

Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания туристической базы отдыха “Лань”.