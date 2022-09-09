На турбазе «Лань» запланировано строительство гостевого дома и другие работы (Лунинецкий район)
Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности по объекту:
«Туристическая база отдыха “Лань” юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района»
План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду
|Наименование работ
Сроки выполнения
|Подготовка программы проведения ОВОС
22.08.2022-05.09.2022
|Проведение ОВОС и подготовка отчета ОВОС
05.09.2022-13.09.2022
|Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
07.09.2022 – 15.09.2022
|Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь
16.09.2022 – 16.10.2022
|Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*
|в случае обращения граждан о необходимости проведения собрания, дата проведения собрания будет сообщена дополнительно
|Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности*
|17.10.2022 — 21.10.2022
|Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
|октябрь — ноябрь 2022 года (срок проведения государственной экологической экспертизы – 1 месяц)
|Принятие решения в отношении планируемой деятельности
|в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы
Общая характеристика планируемой деятельности
Реализация планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Туристическая база отдыха “Лань” юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района» осуществляется за счет собственных средств Заказчика (ЧУП “Спортивный клуб “Юна”).
Проект разработан ООО «БУГ-ПРОЕКТ»
Проектом предусмотрено:
— строительство гостевого дома для отдыха работников предприятия сезонного типа на территории существующей туристической базы отдыха “Лань”, расположенной юго-западнее д. Лутовень Лунинецкого района Брестской области;
— устройство площадки для забора воды, площадки для контейнеров ТБО, велосипедной стойки и парковки для спецавтомобилей инвалидов на 1 машиноместо;
— в границах работ предусматривается благоустройство территории и строительство инженерных сетей;
— перенос части существующего ограждения из металлического профилированного листа и сетчатого ограждения в южной части территории.
На площадке проведения проектных работ расположены следующие существующие здания и сооружения: гараж — стоянка боксового типа, пожарный водоем, навес для техники, навес для легковых автомобилей на 2 машиноместа, площадка для отдыха и беседки для отдыха.
На прилегающей территории расположены: земельный участок для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, река Лань.
Инженерное обеспечение проектируемого гостевого дома для отдыха работников предприятия сезонного типа:
-водоснабжение — от проектируемых сетей;
-горячее водоснабжение — от водонагревателей;
-канализация хоз.-бытовая — в проектируемый изолированный водонепроницаемый выгреб;
-ливневая канализация — отвод ливневых стоков с кровли здания и прилегающей территории решается вертикальной планировкой рельефа;
-отопление — от электроконвекторов;
-вентиляция — приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением;
-электроснабжение — от существующей КТП-368;
-телефонизация — объекта предусмотрена мобильными сетями стандарта GSM;
-радиофикация — УКВ-приемники;
-видеонаблюдение за территорией – существующее.
Проектные работы будут выполняться в границах существующего земельного участка туристической базы отдыха “Лань” ЧУП “Спортивный клуб “Юна” по адресу: РБ, Брестская область, Лунинецкий район, д. Лутовень, ул. Хуторская.
Целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания туристической базы отдыха “Лань”.