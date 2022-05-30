На удочку мошенников попалась жительница Лунинца

Несмотря на проводимую профилактическую работу сотрудниками Лунинецкого РОВД и иными заинтересованными субъектами на территории Лунинецкого района по-прежнему фиксируются преступления в сфере высоких технологий.

Так, на удочку мошенников, попалась жительница г.Лунинца. Схема до боли проста и стара… Все тот же «Куфар» не перестаёт играть свою посредническую роль между преступником и потерпевшим. Потерпевшая, продавая компьютерный стол на вышеуказанном интернет-ресурсе, перешла по фишинговой ссылке, ввела все реквизиты БПК и трехзначный CVC-код. Таким образом лишилась более 700 рублей. Напоминаем, фишинговая ссылка — это ссылка на мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего на копии сайтов известных организаций, банков, интернет-магазинов, социальной сети и т.д. Перейдя по такой ссылке вы попадаете на ресурс, где вас разными приемами пытаются заставить ввести свой логин и пароль. Попав на такой сайт, вы можете сразу и не понять, что находитесь в ловушке, а мошенники тем временем пытаются из вас выудить нужную им информацию в виде логина и пароля.

Существует несколько видов фишинговых ссылок:

Прямая – ссылка ведет на ту же страницу, что и ее адрес.

С редиректом – ссылка ведет вас сначала на один сайт, потом перенаправляет на другой, потом на третий и т.д.

Скрытая – ссылка внешне выглядит правильно, но в реальности ведет на фишинговую страницу.

Берегите свои деньги!

Ирина Ванюк, оперуполномоченный Лунинецкого РОВД