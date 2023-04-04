6 апреля на время отключат эфирное цифровое телевидение в Лунинецком районе

06.04.2023 с 10.00 до 16.00 на территории Ганцевичского, Пинского, Лунинецкого районов Брестской области, Клецкого, Солигорского, Копыльского районов Минской области будет отсутствовать прием от АРТПС Б. Чучевичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена.

Информация от БЕЛТЕЛЕКОМ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram