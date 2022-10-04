На время отключат эфирное вещание ТВ в Лунинецком районе

«Белтелеком» предупредил о работах в сети эфирного вещания

С 10.00 до 16.00 5 октября на территории Ганцевичского, Пинского, Лунинецкого районов Брестской области, Клецкого, Солигорского, Копыльского районов Минской области будет отсутствовать прием от АРТПС «Б. Чучевичи» обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. «Белтелеком» обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.

По информации beltelecom.by

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