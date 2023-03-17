Начальник Брестского областного управления Департамента охраны МВД проведёт «прямую линию»

18 марта 2023 года с 09.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» проводит начальник Брестского областного управления Департамента охраны МВД подполковник милиции Казак Дмитрий Николаевич по вопросам, предоставляемых Департаментом охраны услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах развития службы охраны.

Вопросы можно задать по телефону (80162) 30-90-14.