Начальник БЖД: на территории Украины находятся 7 тыс. белорусских вагонов

На территории Украины находятся 7 тыс. белорусских вагонов. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов,

«Наша инфраструктура позволяет нам ежесуточно отправлять по всем внешним направлениям до 160 грузовых поездов в сутки. К сожалению, сейчас мы отправляем 60 или 70 поездов в сутки именно на внешние стыки. Но я уверен, что рано или поздно ситуация нормализуется», — сказал Владимир Морозов.

Сегодня, отметил начальник Белорусской железной дороги, предприятие работает для отечественного производства: «Когда полностью закрылась Украина и начали широким фронтом вводить санкции против нашей экономики, мы по итогам года имеем не радующие нас цифры. По вывозу нашей продукции к уровню прошлого года мы имеем 60%».

По его словам, в Украине осталось более 7 тыс. белорусских вагонов не только БЖД, но и различных предприятий. На украинской стороне остаются и три наших локомотива. Кроме того, там остались вагоны российских, литовских, латвийских и эстонских собственников. На нашей территории мы имеем около 500 украинских вагонов. Но они не конфискованы и подконтрольны. Они находятся на территориях предприятий-грузополучателей. Кроме того, в Беларуси находятся два украинских локомотива», — рассказал Владимир Морозов.

Он отметил, что на первом этапе стояла задача вернуть людей. «Мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов в течение месяца. Соответственно, украинские железнодорожники вернулись к себе на Родину. Вагоны имеют непонятный статус. Есть информация, что они проходят по уголовному делу и на них якобы наложен арест. Но это не так, и вагоны могут использоваться для различных целей. Кроме того, это наша собственность, и стоимость 5 тыс. оценивается в Br900 млн. Эти вагоны нам нужны», — заключил Владимир Морозов.

belta.by