Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома встретилась с руководителями учебных учреждений Лунинецкого района

В рамках Дня социального партнёрства в ГДК Лунинца начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская и председатель Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Иван Василенко встретились и обсудили довольно большой спектр вопросов с руководителями, а также с лидерами профсоюзных первичек учреждений образования Лунинецкого района