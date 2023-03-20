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Начальник Лунинецкого РОВД проведёт «прямую телефонную линию» и приём граждан

20.03.2023
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21 марта с 10.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» и 22 марта с 10.00 до 12.00 часов выездной личный прием граждан в административном здании ОАО «Полесьеэлектромаш» по адресу: г.Лунинец, ул. Красная, 179 проводит начальник Лунинецкого РОВД, подполковник милиции Хвесько Виталий Вячеславович по вопросам правоохранительной деятельности.

Вопросы можно задать по телефону (801647) 24378.

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