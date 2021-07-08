Общество

Начальника РОВД Юрия Лемешевского торжественно провели на заслуженный отдых

«Товарищи офицеры!..» При этих словах зал привычно встает. Сегодня офицерское собрание в РОВД по особому случаю – на заслуженный отдых провожали начальника отдела внутренних дел Лунинецкого райисполкома, полковника милиции Юрия Лемешевского.

 

Присутствовавший на собрании первый заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Игорь Жигалов выразил признательность Юрию Евгеньевичу  за безупречную службу. Он сказал, что Ю. Е. Лемешевский на протяжении 23 лет службы в органах внутренних дел всегда занимал активную жизненную позицию, был лидером во всех мероприятиях. Он вручил виновнику торжества Благодарность УВД облисполкома и памятный подарок.

К поздравлениям присоединился председатель райисполкома Александр Пачко. Он поблагодарил Юрия Евгеньевича  за службу, подчеркнув его весомый вклад в жизнь отдела.

Немало прозвучало теплых и искренних слов и пожеланий в адрес сегодня уже бывшего начальника и от коллектива.

В ответном слове юбиляр поблагодарил коллег за совместную службу и пожелал всем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

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